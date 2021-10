Est-il vrai que les Français travaillent moins que leurs voisins ?

C'est une affirmation qu'il n'a jamais cessé d'asséner tout au long de son quinquennat. Ce mardi 12 octobre, le chef de l'État l'a encore une fois utilisé comme argument à l'occasion de la présentation de son plan d'investissement "France 2030" : les Français ne travaillent pas assez. "Quand on compare, nous sommes un pays qui travaille moins que les autres, en quantité", a ainsi lancé Emmanuel Macron devant certains membres du gouvernement, ainsi que 200 chefs d'entreprises et étudiants.

Mais pour appuyer son propos, la perdante de la primaire écologiste a plutôt évoqué le nombre d'heures travaillées sur le continent tous contrats confondus . Il est en effet plus approprié de regarder cet indicateur, qui tient également en compte le temps partiel, bien plus utilisé chez nos voisins. À titre d'exemple, aux Pays-Bas , champion du temps partiel, près de la moitié des salariés sont sous ce contrat, contre 18% en France .

Si l'on regarde le nombre d'heures travaillées sur une semaine, la France ne fait pas la fière. Selon les données d'Eurostat , la direction chargée de la statistique à l'échelle européenne, qui portent sur le dernier trimestre de 2019 - soit avant la crise sanitaire - les Français travaillaient 40,4 heures par semaine, contre 41,1 dans le reste de l'Union européenne. Ce qui place le pays au même niveau que l'Espagne, et légèrement derrière l'Allemagne (41 heures). Si la France se fait largement devancer par le Royaume-Uni (42,4), elle ne fait pas partie des "derniers de cordées", que sont les Danois (38,4) et les Norvégiens (38,8).

Or, en choisissant ce critère, la France passe dans les meilleurs exemples européens. Et dépasse nettement la moyenne communautaire. Avec 37,4 heures travaillées par semaine, elle est encore au même niveau que l'Espagne, mais devance largement la majorité de ses voisins. Les Allemands ne travaillent "que" 35 heures sur sept jours, contre 36,6 pour les Britanniques. L'Hexagone dépasse même l'Italie, à 37 heures hebdomadaires.

Alors, comment départager ces deux avis contradictoires ? Pour avoir une vision plus globale du nombre d'heures de labeur, il convient en réalité de prendre le temps de travail en horaires cumulés sur un an, ce qui donne à prendre en considération les vacances et les jours fériés. Puis de le rapporter à l'ensemble de la population du pays. Ainsi, on visualise mieux comment le travail permet de financer le modèle social. Or, sur ce point, c'est Emmanuel Macron qui a raison.

La France se trouve parmi les pires élèves de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Selon un rapport publié en 2019, elle serait même bien dernière. La population accumule en moyenne 630 heures par habitant, et par an. Un score loin de l'Espagne (692) et encore plus de l'Allemagne (722). Seule la Belgique se rapproche de nous, avec ses 637 heures par an et par habitant.