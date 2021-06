Y a-t-il eu "plus de 1000 plans sociaux" depuis le début d'année, comme l'assure Jean-Luc Mélenchon ?

Ce dimanche 6 juin, il avait ainsi abordé la question de l'épidémie et de la "casse sociale" liée à la crise sanitaire, accusant le ministre de l'Économie de vivre dans un autre "monde". Parmi les arguments, Jean-Luc Mélenchon a assuré qu'il y avait eu "plus de 1000 plans sociaux depuis le début d'année". Qu'en est-il réellement ?

Ce chiffre est faux. Pour en savoir plus, il faut se tourner vers la Direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques (Dares). Dans son dernier point sur la situation sur le marché du travail durant la crise sanitaire, publié le 31 mai 2021, le service des statistiques du ministère du Travail écrit très clairement qu'il y a eu 281 "procédures de PSE", depuis le 1er janvier. PSE, acronyme de "plans de sauvegarde de l'emploi", c'est le nouveau nom donné aux plans sociaux. On peut également ajouter à ce chiffre celui des licenciements collectifs pour motifs économiques. On en compte 2617 depuis le 1er janvier. C'est trois fois moins que les "1000 plans sociaux depuis le début d'année" évoqués par le candidat à l'élection présidentielle.