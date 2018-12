"Vérité, dignité, espoir" : les trois vœux d'Emmanuel Macron pour 2019

Dans une allocution télévisée de seize minutes, Emmanuel Macron a présenté ses vœux présidentiels pour l'année 2019. Traversant une crise sociale importante avec la mobilisation des "gilets jaunes" depuis novembre, le chef de l'État a voulu défendre le cap de son quinquennat, promouvoir l'action de son gouvernement, se réjouir des "grands moments" connus par la France, mais aussi porter des messages de "vérité", de "dignité" et "d'espoir". Retrouvez l'intégralité de son discours dans le replay ci-dessus.



