Vers la levée de l’immunité parlementaire de Jean-Luc Mélenchon ?

On rembobine : les faits remontent à octobre 2012. Sur son blog, l'Insoumis s'en prend au journaliste Paulo Paranaguá le qualifiant de "criminel repenti qui tirait sur des agents de police et des gardiens de banque" pour avoir écrit des articles critiques envers le Venezuela.





L'affaire a fait son chemin et cela fait maintenant huit mois que le juge d'instruction tente de le voir. Aux deux premières convocations, son avocate Raquel Garrido aurait indiqué que son client n'était pas disponible. La fois d'après, le juge se montre plus pressant et délibre un mandat de comparution. Cette fois, selon Le Point, Jean-Luc Mélenchon refuse et Raquel Garrido invoque l'immunité parlementaire du député. Belle parade.





Vincent Toledano, l'avocat du journaliste plaignant, ne voit donc aujourd'hui qu'une solution. Il a demandé à la juge d'instruction Carine Rosso une levée de l'immunité parlementaire du chef des Insoumis. Alors ira, ira pas, affaire à suivre.