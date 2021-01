Vers un reconfinement immédiat ? Les scientifiques mettent l'exécutif sous pression

Jusqu'ici, l'exécutif assurait qu'aucune décision n'avait été prise. "On a peut-être encore les moyens de se donner une semaine de plus pour voir", voulait croire, vendredi, une source gouvernementale sollicitée par LCI, expliquant attendre les résultats du couvre-feu dans les prochains jours pour déterminer s'il fallait durcir encore les restrictions. Alors que le JDD évoquait ce week-end une décision imminente, des sources au sommet de l'État nous indiquaient encore dimanche que tout était "sur la table". En clair, deux options restaient posées pour les prochains jours : attendre les résultats du couvre-feu, comme le souhaitait l'exécutif, ou bien changer de pied et reconfiner immédiatement le pays. "Rien n'est exclu, il n'y a pas de décision prise à l'heure actuelle", temporisait encore Marlène Schiappa, lundi matin sur LCI (voir la vidéo ci-dessous).

Sans parler du monde économique lui-même, qui pose déjà des conditions. En cas de reconfinement, "on demande de trouver le bon équilibre, qu'on laisse tous les commerces ouverts, qu'on ne retombe pas dans ce débat un peu absurde sur essentiel, pas essentiel, qu'on a eu en novembre", a déclaré sur RMC le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux. "On souhaite aussi, si c'est possible, que les écoles restent ouvertes. Si elles sont fermées, cela a un impact économique. Il faut que ce confinement soit le plus court possible. Certains secteurs sont à l'agonie." Entre impératifs sanitaire et économique, l'exécutif va devoir, une fois de plus, trancher, conscient qu'il fera à tous les coups des mécontents.