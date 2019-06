Vers un report de la réforme des retraites après les municipales ?

Le principe de la retraite à points n'est pas forcément mieux reçu. Présentée comme un correctif égalitaire qui doit mettre derrière lui les myriades de régimes de retraite dans notre pays, elle tient trop peu compte, aux yeux de certains opposants à la réforme, des particularités de certaines professions : pénibilité, faibles salaires, carrières tronquées, etc. Si des correctifs sont prévus, d'autres sont encore au point mort. Ainsi de la rémunération des enseignants et des fonctionnaires, dont le faible niveau était alors compensé par le fait que leur pension était calculée sur les six derniers mois de carrière (et non les 25 dernières années comme c'est le cas dans le public). Une compensation qui disparaîtra et pour laquelle, pour l'instant, les pouvoirs publics en sont au stade des promesses.





Autant de points à régler avant la mise en place de la réforme, dont le texte, selon Les Echos, pourrait être présenté en conseil des ministres en décembre.