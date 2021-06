Vers une abstention record pour les élections régionales et départementales ?

Alors que les indicateurs de l'épidémie repassent dans le vert, un autre indicateur, démocratique celui-là, plonge dans le rouge. L'abstention, phénomène déjà ancien en France, pourrait battre de nouveaux records historiques à l'occasion des élections régionales et départementales des 20 et 27 juin 2021.

Plusieurs indices laissent envisager ce scénario. Certes, on pourrait considérer que les élections législatives partielles dont le premier tour a été organisé le week-end dernier à Paris, dans l'Oise et dans le Pas-de-Calais, et qui ont fait flamber l'abstention - entre 73 et 84% -, sont des scrutins peu comparables à celui des régionales. Mais le présage n'est pas très bon.

Surtout, la lecture de plusieurs sondages fait apparaître une très faible intention de vote. En témoigne notre dernière étude Ifop Fiducial pour LCI et Le Figaro du 1er juin, consacrée aux régionales en Paca. Dans cette région où le RN part favori au premier tour, l'abstention possible lors du scrutin est estimée à 57%, avec un pic chez les 25-34 ans (78%).

Idem en Occitanie où, nous indique un autre sondage Ifop pour La Tribune et Europe 1, l'abstention atteindrait 59%, et jusqu'à 71% chez les moins de 35 ans.