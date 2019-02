Vers une réduction des niches fiscales?

Ce n'est pas un plan du gouvernement, mais une idée toute personnelle du ministre du budget pour plus d'équité face à l'impôt. Gérald Darmanin voudrait s'attaquer aux niches fiscales, surtout lorsque ce sont les plus riches qui en profitent. Priver les privilégiés d'un avantage fiscal peut-il vraiment changer quelque chose ?



