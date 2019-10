Vers une "société de vigilance" pour lutter contre le terrorisme islamiste ?

JT 13H - Dans son discours d'hommage aux victimes de l'attentat à la préfecture de police de Paris, Emmanuel Macron a affirmé qu'il fallait éradiquer "l'hydre islamiste" en mettant en place une société de vigilance.

Le discours d'Emmanuel Macron lors de la cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat à la préfecture de police de Paris avait tout d'une déclaration de guerre. Toutefois, malgré sa colère, il ne l'a pas évoqué explicitement. En effet, le président de la République appelle plutôt à la mobilisation et à la construction d'une société de vigilance pour lutter contre "l'hydre islamiste". Pour la suite, ce sont le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre qui devront proposer des solutions.



