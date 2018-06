"Versement social unique" : que veut faire le gouvernement avec les minima sociaux ?

Si le gouvernement temporise sur les aides sociales, c'est parce qu'il entend mettre en place, à partir de 2019, un nouveau système promis par Emmanuel Macron durant sa campagne, le "versement social unique". Une réforme au long cours qui sera présentée début juillet dans le cadre du plan pauvreté, selon les informations recueillies par Les Echos, et qui vise à "rationaliser" les dépenses.





Ce nouveau système, qui doit simplifier le versement de l'ensemble des prestations sociales (allocations familiales, aides au logement, AAH, prime d'activité, etc.) sera mis en place en plusieurs étapes, indiquent Les Echos. Il s'agira, au 1er janvier 2019, de réviser le mode de calcul de certaines prestations afin qu'elles collent aux revenus actuels des ménages, et non plus aux revenus déclarés à n-2. Une mesure qui devrait permettre de dégager 1 milliard d'euros, selon le journal, et qui sera progressivement généralisée à toutes les prestations sociales.





La seconde étape interviendrait en 2020, avec l'automatisation du versement des minima sociaux grâce à l'échange des données entre les administrations. Cette mesure permettrait de limiter le "non-recours au droit", c'est-à-dire les personnes qui ne font pas la démarche de toucher des prestations auxquelles elles auraient droit en principe (par exemple, 34% des personnes éligibles au RSA n'en bénéficient pas actuellement).