Frédérique Vidal veut évaluer son influence à l'université : d'où vient le terme "islamo-gauchisme" ?

Edit : ce papier a été initialement publié en octobre 2017. Nous le republions ce jour, après l'appel de la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal au lancement d'une étude pour évaluer la présence de "l'islamo-gauchisme" dans le milieu universitaire.

C'est le terme qui hérisse la classe politique depuis quelques années, encore plus dans un contexte où les sujets d'actualité sont souvent emportés par le terrorisme islamiste. Un concept popularisé par l'extrême droite, qui y voit le moyen de qualifier ses opposants, le plus souvent à gauche, pour leur reprocher leur supposé laxisme en matière de lutte contre les idéologies qui luttent pour une plus grande influence de l'islam politique en France. Mais le RN et ses alliés n'en ont plus le monopole. En 2017, pour ne remonter qu'à cette année, Manuel Valls, ancien Premier ministre, avait utilisé ce terme pour qualifier l'attitude d'une députée de la France Insoumise qui rechignait à voir de la radicalisation dans le comportement sexiste d'un chauffeur de bus refusant de prendre le volant à la suite d'une femme.

Plus récemment, c'est le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer qui y avait eu recours, quelques jours après l'assassinat terroriste de l'enseignant Samuel Paty. "On doit être attentif aux petits faits de notre vie collective. Mais moi, je pense surtout aux complicités intellectuelles du terrorisme. [...] Ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme fait des ravages à l'université". Évoquant le terroriste auteur de l'assassinat, il avait estimé qu'il "avait été conditionné par d'autres gens, en quelque sorte des auteurs intellectuels de cet attentat". Interviewée sur CNews dimanche 15 février, sa consoeur à l'Enseignement supérieur a estimé que "l'université n'y était pas perméable" et réclamé une enquête sur son influence dans les facultés. Au grand dam du CNRS et de la Conférence des présidents d'universités, qui ont publiquement pris position contre leur ministre de tutelle.