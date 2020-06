14 juillet : pas de défilé militaire mais une cérémonie sur la place de la Concorde

A cause de la crise du Covid-19, le 14 juillet se fêtera à travers une cérémonie sur la place de la Concorde, tout en respectant les règles de distanciation sociale. Pour y assister, 2 000 militaires, essentiellement ceux qui ont lutté contre le Covid-19 et 2 500 civiles, dont beaucoup de soignants. Ces derniers seront à l'honneur de ce 14 juillet unique. La traditionnelle parade aérienne au-dessus du ciel parisien, quant à elle, sera bel et bien au rendez-vous.



