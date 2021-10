17 octobre 1961 : des crimes "inexcusables pour la République"

Pour certains, ce n'est pas la reconnaissance explicite d'un massacre d'État comme le réclamaient certains historiens algériens. "On est très déçu. On a massacré des gens sur ce pont, sur le pont de Neuilly, partout à Paris. On leur a tiré dessus. Et ce n'était pas des escadrons de la mort qui étaient, comme en Amérique latine, masqués, c'était la police française en uniforme. Et on n'est pas capable de dire 60 ans plus tard cette vérité ", déplore Mehdi Lallaoui, président de l'association "Au nom de la mémoire".