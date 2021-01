2021 : le retour des réformes ?

Lors de son allocution, Emmanuel Macron s'est surtout focalisé sur la crise sanitaire. Ce qui est bien naturel, selon notre éditorialiste. Entre le problème des vaccins et l'augmentation des contaminations, on comprend que le chef de l'État donne aujourd'hui la priorité à la lutte contre le coronavirus. On comprend également par ailleurs que dans le contexte actuel, il est difficile de se projeter. On peut ainsi s'étonner que, mis à part des généralités sur la relance de l'économie et l'urgence climatique, Emmanuel Macron n'ait donné aucun élément précis sur un éventuel plan de réforme pour suite ou abandon de ceux mis en cause pendant que la crise est apparue.