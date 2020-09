2022 : Hidalgo trace sa route

Pendant les campagnes des municipales, Anne Hidalgo avait dit non à une candidature à la présidentielle de 2022 et certains de ses proches ont affirmé qu'elle n'envisage rien pour le moment. Cependant, après sa réélection à la mairie de Paris, une partie de la gauche la verra bien prendre son envol, explique Julien Arnaud. D'ailleurs, Anne Hidalgo coche beaucoup de cases. Bien qu'elle soit une écologiste, elle n'est pas touchée par la polémique des Verts. Et en plus, c'est une femme d'État qui a acquis une stature internationale. Est-elle une menace pour Jean-Luc Mélenchon ? Quand pourrait-elle se lancer ?





