2022 : le début des grandes manoeuvres

Penser à la prochaine présidentielle n'est pas anormal du tout. Elle n'est d'ailleurs plus bien loin. La République en Marche a déjà défini son mode d'action, la gauche débat dans ses querelles de ménage, Anne Hidalgo essaie de déclarer sa flamme à la province en engageant un tour de l'Hexagone, et à droite, les grandes manœuvres sont engagées. Les Républicains, eux, ont beaucoup de candidats potentiels, mais pas de candidats officiels. Et cela les inquiète car ils sont concurrencés de deux côtés à la fois : par les Macronistes et par Marine Le Pen.