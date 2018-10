VIDÉO - A Colombey, Macron juge que la France irait mieux si l'on se plaignait moins

Les Gaulois... plaintifs. Emmanuel Macron était à Colombey-les-Deux Eglises jeudi 4 octobre pour célébrer les 60 ans de la Constitution de la Ve République. Snobant les questions sur la démission de Gérard Collomb - une simple "péripétie" à ses yeux -, le président s'est attardé devant l'église auprès d'une foule de retraités, mécontents de leur faible pension. L'occasion pour le chef de l'Etat de rendre hommage au général de Gaule, père fondateur de la Ve République. Et de glisser une nouvelle petite phrase grinçante à l'adresse du peuple de France.





Alors qu’une femme l’interrogeait sur la condition des agriculteurs et des retraités, ainsi que sur la limitation de vitesse à 80 km/h, Emmanuel Macron a cité l'un des descendants de l'homme du 18 juin : "Le petit-fils du Général m'a dit tout à l'heure" que la règle devant son grand-père était : "Vous pouvez parler très librement ; la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de se plaindre". Un credo salué par le président actuel : "Je trouve que c'était une bonne pratique qu'avait le Général. Vous savez, le pays se tiendrait autrement si on était comme ça. On ne se rend pas compte de la chance immense qu'on a. On vit de plus en plus vieux dans notre pays en bonne santé".