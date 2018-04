VIDÉO - À l'Assemblée, Collard s'emporte et traite Mélenchon de "trouillard" et de "péteux"

Les débats sur la loi asile et immigration à l'Assemblée sont particulièrement houleux. Ce samedi soir, alors que les discussions entre les députés sur le très controversé projet de loi traînaient en longueur, Gilbert Collard et Jean-Luc Mélenchon ont eu des mots plus que tendus en plein hémicycle. Le député FN du Gard s'est vivement emporté contre le leader de la France insoumise, qu'il qualifié ouvertement de "trouillard" et de "péteux".





Une première prise de bec a eu lieu dans l'après-midi. Informé que des militants d'extrême droite avaient bloqué le sommet du col de l'Échelle, point de passage des migrants dans les Hautes-Alpes, Mélenchon a interpellé le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, épinglant au passage Collard dont il accuse "les amis" d'avoir mener l'opération. "Ces gens (le FN, ndlr) ont créé une telle ambiance de suspicion que voilà cent de leurs partisans qui se sentent autorisés à la frontière à repousser dans la neige de pauvre gens qui s'y trouvent", a-t-il lancé au micro. Réponse de Collard : "Monsieur Mélenchon, il y a très longtemps que vous planez. Moi je n'ai pas d'hélicoptère, mais vous alors, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme hélice".