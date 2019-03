VIDÉO - A Nice, elle manifeste malgré l'interdiction : "J'avais le devoir d'être présente"

Manifester malgré l'interdiction. C'est le choix fait par des dizaines de Gilets jaunes rassemblés samedi, pour "l'acte 19" du mouvement, à Lille, Rouen ou encore Nice. Dans cette dernière ville, les manifestants étaient regroupés sur la place Garibaldi, face à un imposant dispositif de sécurité.





Parmi eux, Nadia, Gilet jaune soutenant le mouvement "depuis le début", a expliqué à LCI les raisons de sa participation. "J'avais le devoir d'être présente aujourd'hui", a-t-elle assuré. "Etre présente malgré l'arrêté d'interdiction, c'est soutenir les Gilets jaunes qui manifestent pacifiquement et démocratiquement pour leurs droits, et pour plus de justice pour tous les citoyens."