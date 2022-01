Abstention : qui sont ces Français qui boudent les urnes ?

À une quinzaine de kilomètres de Lille, près de la frontière franco-belge, nous avons rencontré Dimitri Taisne, 40 ans, père de deux enfants. Il travaille comme conseiller clientèle. Et s'il est impliqué dans la vie associative, comme président d'un club de sport, concernant la vie démocratique, il est beaucoup plus distant et ne vote que très rarement. "Je n'ai pas les clés. On ne m'a pas donné de sens, on ne m'a pas donné d'explications à partir du moment où on reçoit des tracts. Je ne vois pas du tout ce qu'on attend de moi et ce que je peux changer avec ma voix", se confie-t-il. Voilà pourquoi il s'abstient aux élections européennes, départementales et régionales. Mais pour le scrutin d'avril prochain en revanche, "l'élection présidentielle, j'irai voter", promet-il.