"Un petit ras-le-bol général" : dans le Grand-Est, une abstention record en ville comme à la campagne

Parmi les 13 régions métropolitaines, l'une d'elle s'est très nettement abstenue dimanche lors des élections régionales et départementales : le Grand-Est, avec 70% d'abstention, un record. Et la palme du renoncement n'est pas forcément à aller chercher dans les grandes villes.

A Volgelsheim par exemple, sur les 2500 habitants que comptent cette commune frontalière, 82% des électeurs ne sont pas allés voter. Raison invoquée : un manque d'intérêt pour les élections et la politique. "Les gens n'y croient plus. Ils ne croient plus en personne. Que ce soit la droite, la gauche, les extrêmes, tout le monde travaille pour son petit train à lui", déplore ainsi un habitant dans le reportage de TF1 ci-dessus. "Peut-être un petit ras-le-bol général de tout le monde. Je vais voter d'habitude ; c'est la première fois que je n'y suis pas allé", avoue un autre riverain.

La fin du couvre-feu et une crise sanitaire moins présente pourraient expliquer ce désamour, car pour certains l'envie et le besoin de retrouver une vie normale sont passés bien avant les élections. "Avec tout ce qui s'est passé, avec cette pandémie, on ne sait pas si on est sorti, si on va sortir, les gens veulent vivre un peu plus. Et la priorité, ce n'est pas la politique", reconnaît un commerçant.