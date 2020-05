Acte 2 du déconfinement : à quoi faut-il s’attendre ?

Édouard Philippe va présenter jeudi à 16 heures la nouvelle phase du déconfinement. Nous saurons donc avec précision à quoi ressemblera notre vie d'après. Les lycéens, vont-ils retourner à l'école avant septembre ? Les parents et amis pourront-ils se retrouver même s'ils habitent à plus de 100 km ? Les restaurateurs au bord de la faillite, vont-ils pouvoir rouvrir ?



