Adrien Gindre : "L'affaire Benjamin Griveaux pourrait écorner un peu plus l'image d'Emmanuel Macron"

L'affaire Griveaux rebat totalement les cartes sur les municipales à Paris. Pour Adrien Gindre, elle vient interrompre une campagne déjà chaotique pour La République en marche. La secrétaire d'État, Marlène Schiappa, comme le patron du parti Stanislas Guerini, ne veulent pas prendre la place de Benjamin Griveaux. Cet épisode va venir renforcer les accusations d'amateurisme, accréditer l'idée que le pouvoir n'est plus capable d'anticiper et de parer les coups.



