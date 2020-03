Adrien Gindre : "L'intention du chef de l'État est très claire, il ne veut pas déclencher la peur dans le pays"

"Nous allons gagner la guerre", le président de la République l'a déclaré lors de son allocution, mais sans prononcer des mots d'ordre important, comme le mot "confinement". Pour Adrien Gindre, chef du service politique de TF1, "l'intention du chef de l'État est très claire, il ne veut pas déclencher la peur dans le pays". Et d'ajouter que "le président, ce soir, est celui qui protège, mais c'est aussi le président qui sermonne lorsqu'il appelle les Français à la responsabilité et au respect de ses consignes".



