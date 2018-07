Affaire Benalla : des "observateurs" dans les rangs de la police, c'est courant ?

Une autre source policière renchérit : "Les observateurs sont souvent des journalistes. Lorsqu'ils sont intégrés au dispositif, selon la dangerosité de la situation, nous pouvons leur fournir un casque et un gilet pare-balles. Et surtout, ils ont toujours un référent sur place qui les encadre." Quant au brassard de police bien reconnaissable que porte le collaborateur de l'Elysée sur plusieurs images, ce 1er mai, le mystère reste entier. Nos sources l'affirment : "Éventuellement, on peut donner un chasuble presse... mais jamais un brassard police." Le syndicat Alliance ajoute : "La présence du brassard est incompréhensible." Et le fait qu'Alexandre Benalla ait été gendarme réserviste n'y change rien, ajoute-t-on. "D'autant plus qu'il s'agissait d'un brassard police".





Pour le syndicat, très remonté, il s'agit à présent de savoir qui a donné l'autorisation à cet homme de se trouver au beau milieu de l'intervention et surtout de porter ce fameux brassard. Car avec la présence de ce bout de tissu orange arrive une autre question : Benalla a-t-il usurpé l'identité des forces de l'ordre ? Ce sera désormais à la justice d'y répondre. Le parquet de Paris indique ce jeudi 19 juillet avoir ouvert une enquête préliminaire des chefs de violences par personne chargée d'une mission de service public, usurpation de fonctions et usurpation de signes réservés à l'autorité publique. De son côté, l'Elysée affirme avoir simplement mis à pied, sans salaire, ce collaborateur pendant quinze jours.