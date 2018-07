VIDÉO - Affaire Benalla : de nouvelles images montrent le collaborateur de l'Elysée violentant une manifestante

C'est le contre-champ de la vidéo qui a mis le feu à la Macronie, depuis le mercredi 18 juillet. Elle complète les images où l'on voit Alexandre Benalla, proche collaborateur d'Emmanuel Macron, violenter un manifestant le 1er mai, place de la Contrescarpe. Et montre ce qu'il se passe pendant les 40 secondes où il disparaît du champ de la caméra sur la première vidéo. Publiée par le Huffington Post, on y voit ce que fait le professionnel de la sécurité à une jeune femme, aperçue déjà dans la première vidéo, saisie par le cou et extirpée de la cohue, avant de revenir violenter l'autre manifestant.





Cette vidéo, également publiée sur Twitter, montre Alexandre Banella, accompagné d'un autre homme, plaquer la jeune femme contre la vitrine d'un bar quelques dizaines de secondes, et tenter de la déséquilibrer, s'y prenant à deux fois pour la faire tomber au sol. Benalla reste ensuite auprès d'elle, toujours accompagné du même homme, et rejoint ensuite les CRS pour commettre les faits qui lui ont valu sa suspension de 15 jours par les services de l'Elysée.