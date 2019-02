Affaire Benalla : interpellé à l'Assemblée, Edouard Philippe se défend

Marie-Elodie Poitout a reconnu avoir rencontré Alexandre Benalla fin juillet avec son compagnon Chokri Wakrim, mis en cause depuis dans l'affaire, sans en informer sa hiérarchie. Mais elle nie tout rôle dans des enregistrements publiés par Mediapart entre Benalla et Vincent Crase, autre mis en examen dans l'affaire, montrant que les deux hommes ont violé leur contrôle judiciaire en se rencontrant. Edouard Philippe a défendu son ancienne collaboratrice et a salué sa décision de démissionner pour ne pas éclabousser Matignon et son locataire. "Elle a pris une décision qui honore sa fonction en considérant que la polémique et son conjoint mis en cause lui interdisait de poursuivre ses fonctions. Elle a monté une très grande conscience et un très haut niveau d’exigence sur ce que peut être sa fonction."