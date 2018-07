VIDÉO - Affaire Benalla : la version de l'Élysée mise à mal par un haut-gradé de la préfecture de police

Le responsable de la DOPC indique plus tard, lors de son audition, qu'Alexandre Benalla était présent, entre le 2 et le 18 mai, à des réunions préparatoires destinées à sécuriser des futurs déplacements d'Emmanuel Macron. Or, selon l'Élysée, Alexandre Benalla était mis à pied à cette période. Alain Gibelin dit n'avoir pas été surpris par sa présence car, affirme-t-il, il n'a jamais été informé de sanctions prises à l'encontre du conseiller du président.