VIDÉO - Un député Modem qualifie Alexis Corbière "d'ennemi de la République"

On enlève les gants. Invité de LCI mercredi 25 juillet, le député Modem Bruno Fuchs, au premier rang des députés de la majorité la veille pour relayer les messages du président de la République au sujet de l'affaire Benalla et de la crise politique qu'elle a déclenché, n'a pas mâché ses mots à l'encontre d'Alexis Corbière, son collègue de la France insoumise, en le qualifiant d'"ennemi de la République". Un qualificatif qui valait également pour le député Rassemblement national Sébastien Chenu, présent en plateau.





Bruno Fuchs réagissait après une intervention du député de la Seine-Saint-Denis qui, depuis l'Assemblée nationale, reprenait de volée l'intervention présidentielle la veille et, plus généralement, l'attitude de la majorité : "On comprend très bien qu'il y a des ennemis de la République qui critiquent le président de la République, ça paraît tout à fait logique, ça ne me choque pas. Il est dans son rôle, Alexis Corbière."