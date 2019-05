Affaire Bygmalion : Sarkozy devrait s'asseoir sur le banc des prévenus après le rejet de son recours

Pour lui, Nicolas Sarkozy ne pouvait en effet être jugé dans le dossier Bygmalion en vertu du principe du "non bis in idem", selon lequel une personne ne peut pas être sanctionnée deux fois pour les mêmes faits. Or, l'ex-chef de l'Etat soutenait qu'il avait déjà été sanctionné définitivement par la commission des comptes de campagne - une décision confirmée en 2013 par le Conseil constitutionnel - pour le dépassement de ses dépenses de campagne, qu'il avait dû rembourser.





A noter que le rejet de ces comptes portait sur un dérapage bien inférieur à celui qui lui a ensuite été reproché. Il était intervenu avant la révélation au printemps 2014 d'un vaste système de fausses factures visant à masquer l'emballement des dépenses des meetings du candidat, organisés par l'agence de communication Bygmalion.