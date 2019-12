Affaire Delevoye : le "Monsieur Retraites" du gouvernement présente sa démission

En dépit du soutien d'Edouard Philippe, Jean-Paul Delevoye a été contraint de démissionner ce lundi, après une semaine de révélations sur ses activités et mandats non déclarés. Nommé par Emmanuel Macron en septembre 2017 pour préparer la réforme des retraites, le désormais ex-haut commissaire considère, dans une déclaration transmise à l'AFP, que la "confiance est fragilisée sous les coups d'attaques violentes et d'amalgames mensongers" et qu'à travers son "procès", on "veut porter atteinte au projet" de réforme des retraites qu'il juge "essentiel pour la France". Retour sur la polémique qui l'a emporté dans le sujet du JT de 13 heures en tête de cet article.