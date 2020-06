Affaire des masques : le gouvernement a-t-il été défaillant ?

En avril 2017, la France avait un stock de plus de 714 millions de masques. Certains dataient de 2005, d'autres ont été acquis entre 2014 et 2016. En 2020, quand apparaît le Covid-19, près de 600 millions de masques manquent. Moisis et conservés dans des conditions pas toujours optimales, ils ont été pour partie brûlés. Seuls 100 millions ont été commandés en 2019. Aujourd'hui, Jérôme Salomon est le premier à être auditionné par la Commission d'enquête parlementaire.



