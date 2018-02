VIDÉO - Affaire Nicolas Hulot : une journaliste d’Ebdo évoque "de nouveaux témoignages" contre le ministre

L’enquête d’Ebdo sur Nicolas Hulot, accusé de harcèlement et d’agression sexuels, va-t-elle entraîner la publication d’autres témoignages compromettants pour le ministre de la Transition écologique et solidaire ? C’est ce qu'a évoqué et souhaité Anne Jouan, l’un des deux journalistes qui signe l’enquête de l’hebdomadaire sur l’ex-animateur d’Ushuaïa.





Invitée de l’émission Quotidien sur TMC jeudi soir, elle a indiqué que "d’autres femmes nous ont contacté depuis ce matin, concernant Nicolas Hulot, pour dire des choses absolument similaires". "On réfléchira à la suite à donner à ces témoignages", a-t-elle ajouté, n’excluant pas d’éventuelles nouvelles révélations.