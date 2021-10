Afghanistan : Emmanuel Macron n'a-t-il jamais parlé de "vague migratoire" ?

Il faut savoir peser ses mots. D'autant plus lorsqu'on occupe la plus haute fonction de l'État. Invité ce mardi 5 octobre sur France inter, Emmanuel Macron a été interrogé sur les propos qu'il avait tenu cet été en plein conflit afghan. Or, devant Léa Salamé, le président de la République a contesté avoir évoqué des "vagues migratoires".

Alors Emmanuel Macron a-t-il ou non évoqué une "vague migratoire" ? Ce n'est pas exactement le mot utilisé, non. Le 16 août dernier, dans une allocution télévisée, il avait bel et bien appelé à se "protéger" mais contre "des flux irréguliers importants". Si le mot n'est pas le même, il exprime cependant la même idée. Ainsi, utilisé au figuratif, "vague" désigne une "masse importante de personnes qui se déplacent ensemble", selon la définition donnée par le Larousse. Une notion similaire en tout point à celle de "flux", qui est d'ailleurs le premier synonyme donné par le dictionnaire qui fait référence. Il signifie une "grande abondance de choses ou de personnes qui semblent couler", selon la même source. La seule différence entre ces deux termes est l'idée de mouvement brusque, induite par le mot "vague". De plus, il est intéressant de souligner que le principe de "vague migratoire" est un terme régulièrement employé par Marine Le Pen.