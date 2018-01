VIDÉO - Agnès Buzyn dit n'avoir jamais fumé de joint : "Je n'ai pas compris comment le rouler"

A propos de l'amende, Agnès Buzyn a déclaré : "Je pense que ce sera plus opérationnel, parce que la réalité, c'est que les contrevenants ne sont jamais in fine face à une vraie peine. Et donc la contravention permettrait, probablement, d'être plus efficace par rapport au consommateur." Elle a ajouté : "Il faut continuer à dire que le cannabis est extrêmement dangereux pour la santé, augmente le risque d'accident de voiture, réduit les capacités cognitives de nos enfants et des jeunes qui fument trop tôt, et a exactement les mêmes conséquences sur les poumons que le tabac normal."