Agnès Pannier-Runacher : "Les Français attendent une trêve pour Noël"

Cela fait douze jours que la grève a commencé. En effet, c'est une situation qui inquiète notamment les commerces et ceux qui n'en peuvent plus dans les transports en commun. "J'appelle à une trêve pour Noël, et je crois que c'est ce que les Français attendent", affirme Agnès Pannier-Runacher. "Les gens aspirent à avoir un service minimal et ils ne doivent pas être bloqués dans leurs activités", ajoute la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie.



Ce lundi 16 décembre 2019, dans la chronique "L'invité", Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, est revenue sur la demande d'une trêve de Noël et la question de l'âge pivot. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 16/12/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.