VIDÉO – "C'est un déchirement" : très ému, Alain Juppé explique pourquoi il quitte Bordeaux pour le Conseil constitutionnel

L’ancien Premier ministre a ensuite expliqué les ressorts de ce rebond inattendu : "Je ne m’attendais nullement à cette proposition et j’ai dû me décider en 24 heures. J’ai accepté parce que, depuis plusieurs semaines, j’ai pris la décision de ne pas me représenter en 2020 aux élections municipales, j’avais prévu de l’annoncer après les élections européennes. Je ne voulais pas faire le mandat de trop. Je n’ai pas pris ma décision à la légère. Avec Bordeaux, nous sommes comme un vieux couple. C’est un déchirement de me séparer de ceux que j’ai tant aimés..." Là, les larmes lui sont montées, et le maire s’est interrompu pour demander de l’aide à l’assistance, qui l’a chaleureusement applaudi en retour.