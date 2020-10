Allocution d’Emmanuel Macron : l’analyse d’Adrien Gindre

Selon Adrien Gindre, l'épidémie de Covid-19 oblige le président de la République à une transparence absolue, inédite depuis le début de cette crise sanitaire. C'était la seule manière pour Emmanuel Macron de justifier un changement de pied vu ce mercredi soir.



Toujours selon le chef du service politique, lorsqu'il nous annonçait la mise en place du couvre-feu, le chef de l'État était à mille lieues de s'imaginer que ce mercredi soir, il annoncerait aux Français le reconfinement. Ce sont bien les chiffres de dernières 48 heures qui ont emporté la conviction d'Emmanuel Macron. Les modélisations de Santé Publique France et de l'institut Pasteur l'ont conduit à nous dire que le risque était de se retrouver à choisir entre les malades.



Par ailleurs, le chef de l'État a bien compris qu'on lui ferait le reproche de manque d'anticipation. Alors, il a tenté de se justifier en expliquant que nos voisins européens étaient eux aussi touchés, que nous avions fait le maximum possible. Et il appelle les Français à la responsabilité. L'objectif étant d'éviter autant que possible des nouveaux morts et de garder l'espoir de célébrer les fêtes de fin d'année en famille.



