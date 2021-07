Allocution d’Emmanuel Macron : l’essentiel des annonces

Ils n'auront plus le choix. D'ici le 15 septembre, les personnels soignants et non soignants des hôpitaux et des cliniques devront se faire vacciner sous peine de sanctions. "Comme ils sont en première loge avec quand même des personnes assez vulnérables, je pense que c'est quand même une très bonne idée pour les soignants", affirme une femme. Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé l'administration d'une troisième dose dès septembre pour les plus fragiles et ceux déjà vaccinés en début d'année.