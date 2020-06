Allocution d'Emmanuel Macron : la réaction des politiques

L'allocution du chef de l'État de ce dimanche 14 juin a fait réagir la classe politique. Selon Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, "on a un président qui s'autocélèbre, mais qui a commis de nombreuses erreurs sur lesquelles il reste silencieux". Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie les Verts, lui, a estimé qu'Emmanuel Macron "a verdi son discours, mais il n'y a absolument eu rien de concret. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.