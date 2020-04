Allocution d'Emmanuel Macron : les réactions politiques

L'allocution d'Emmanuel Macron a suscité de nombreuses réactions politiques. Jean-Luc Mélenchon (LFI) a décrit un déconfinement "sans conditions", tandis que Jordan Bardella (RN) a critiqué une "stratégie extrêmement défensive", et que Stanislas Guérini (LaREM) a salué, lui, un "discours d'humilité et de lucidité".



