Allongement de la durée de travail : Darmanin juge "très courageuse" la proposition de Buzyn

Ces propos ont suscité les critiques des syndicats mais aussi de Jean-Paul Delevoye, qui s'est dit dans un entretien au Monde "très surpris" des propos de la ministre, en rappelant que l'engagement d'Emmanuel Macron dans le cadre de la réforme des retraites consistait à maintenir l'âge de départ à 62 ans.





"Ce que dit Mme Buzyn, c'est ce qu'ont fait les gouvernements de toute l'Europe : on vit plus longtemps, donc on doit travailler un peu plus longtemps", a défendu de son côté Gérald Darmanin. La mise en place d'un régime par point, voulue par le gouvernement, "est très intéressante". Mais, a-t-il estimé, "elle ne vaut que si le régime de retraites est équilibré et si par ailleurs nous ne rajoutons pas des dépenses".