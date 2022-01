Après la polémique, le drapeau européen a été retiré de l'Arc de Triomphe

Ce dimanche soir, l'Arc de Triomphe est éclairé en bleu, la couleur de l'Europe. Mais contrairement à samedi, il n'y a plus de drapeau européen accroché au monument. Car ce matin à l'aube, il a été retiré par un prestataire de l'Élysée. "Ils ont enlevé le drapeau d'Europe pour éteindre cette polémique, mais je pense que c'est bien qu'il y ait un drapeau de la France sous l'Arc de Triomphe”. “On a mis le drapeau européen, il y a eu quelques voix qui se sont soulevées, on l'a enlevé du jour au lendemain. C'est un peu dommage, autant, on est Français, autant, on est Européen, il y a de quoi être fier d'être Français et Européen”.