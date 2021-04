Après les images de la fête sauvage aux Buttes-Chaumont, la classe politique réagit

Plusieurs centaines de personnes dansant sans respect des gestes barrières au parc des Buttes-Chaumont. Les images filmées ce dimanche dans la capitale ont fait réagir sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la majorité présidentielle. Alors que les restrictions sanitaires devraient s'alléger à partir de la semaine prochaine, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a dénoncé ce lundi sur LCI "des images qui ne sont pas admissibles".

"Je comprends que des Français qui respectent toutes les règles, soient en colère devant ces images. Il ne faut pas gâcher les efforts que font les tous les Français à travers ces moments. J’entends la lassitude, notamment des jeunes, qui en ont marre et qui ont envie de reprendre une vie la plus normale possible, mais il n’y aurait rien de pire que de gâcher nos efforts au moment où la situation commence à s’améliorer", a-t-il déclaré. "Je ne suis pas sûr qu’on improvise une fête avec des centaines de personnes, il faudra trouver les organisateurs. À chaque fois qu'il y a un événement comme celui-ci, il y a une enquête et on les poursuit", a ajouté le porte-parole.