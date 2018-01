VIDÉO – Le jour où : 25 janvier 2017, le ciel tombe sur la tête de François Fillon avec le début du Penelopegate"

Pressent-il que c’est pour lui le début de la fin ? En réagissant ce matin du 25 janvier à l’article du Canard Enchaîné qui révèle que son épouse a occupé un emploi présumé fictif à l'Assemblée, amenant le parquet national financier à ouvrir une enquête préliminaire dans la foulée, François Fillon s’indigne : "Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte. Je ne ferai pas de commentaire parce qu'il n'y a rien à commenter. Et je voudrais simplement dire que je suis scandalisé par le mépris et par la misogynie de cet article." Mais pour le candidat de la droite à qui la victoire semblait promise, rien dans cette campagne présidentielle ne sera plus jamais comme avant. Ses proches ont beau, dès ce 25 janvier, assurer que sa femme était effectivement attachée parlementaire dans la Sarthe, même si "évidemment, à Paris, on la voyait beaucoup moins", le "PenelopeGate" est lancé. Il ne s’arrêtera plus.