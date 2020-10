Attaque à Nice : qu'en est-il des réactions des responsables politiques ?

Face à l'attaque au couteau à Nice, Marine Le Pen a estimé qu'il ne s'agit pas d'actes individuels de barbares. En effet pour la présidente du Rassemblement national, ce sont des actes de guerre menés sur la base d'une idéologie. Mais pour l'instant, nous nous mettons pas en situation de combattre avec des armes comme les législations de guerre.



Pour Damien Abad, président du groupe LR à l'Assemblée nationale, c'est un coup terrible pour le pays et les Français. Il souhaite que nous soyons unis et responsables face à ce drame. Nous devrions également faire en sorte que la lutte contre les attentats soit un combat de tous les instants.



Dans un tweet, l'ancien président Nicolas Sazkozy a souligné l'extrême gravité de la situation qui exige des décisions fortes, immédiates et sans retour. L'unité doit être la règle derrière nos institutions et ceux qui l'incarnent, a-t-il rajouté.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.