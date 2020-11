Attentat de Nice : Jean Castex adresse aux familles des victimes "les condoléances de la Nation toute entière"

"C'est la France qui, chaque fois, est la cible du terrorisme, mais Nice aura payé un lourd tribut et je suis venu dire aux Niçois mon émotion, ma compassion et mon indignation", a déclaré le Premier ministre lors d'un discours au terme duquel la médaille nationale aux victimes du terrorisme a été remise à Nadine Devillers, Simone Baretto Silva et Vincent Loquès.

Il est venu apporter aux familles "les condoléances de la Nation tout entière". Jean Castex a présidé samedi la cérémonie d'hommage aux trois victimes de l'attaque dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice, le 29 octobre dernier. Une cérémonie organisée sur la colline du Château, haut-lieu du patrimoine niçois et théâtre de plusieurs hommages par le passé, dont celui aux 86 morts et 458 blessés de l'attentat du 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais.

Enumérant les attentats commis sur le sol français depuis 2012, le Premier ministre a répété que "la République ne transige pas" sur les libertés, qu'il s'agisse des atteintes à la liberté de culte, d'expression ou plus largement "au mode de vie européen".

"Le terrorisme s’en prend à ce que nous sommes, à ce qui fait notre identité, à notre liberté, à notre culture et enfin à nos vies", a-t-il ajouté. "L’ennemi, nous le connaissons. Non seulement il est identifié mais il a un nom, c’est l’islamisme radical. Une idéologie politique qui défigure la Religion musulmane en détournant ses textes, ses dogmes et ses commandements pour imposer sa domination par l’obscurantisme et la haine."