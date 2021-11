"C'est ignoble, c'est indécent", dénonce Manuel Valls après les propos d'Éric Zemmour au Bataclan

Pour Eric Zemmour, qui ne cache pas ses ambitions présidentielles, toutes les occasions semblent bonnes pour faire exister ses thèmes de campagne. Lors de sa venue samedi devant le Bataclan, au soir des six ans des attentats du 13-Novembre 2015, il a tenu des propos qualifiés d'"ignobles" et d'"insultant" par l'ancien Premier ministre Manuel Valls. "Il y a des lieux que je crois sacrés. Éric Zemmour a le droit de se recueillir, comme tout Français, devant le Bataclan. Mais provoquer la polémique, c’est précisément oublier qu’il y a des victimes", explique l'invité de Darius Rochebin ce dimanche sur LCI.

"Il savait qu'il y aurait des terroristes et n'a pas protégé les Français et a pris une décision criminelle de laisser les frontières ouvertes", a reproché samedi Éric Zemmour à François Hollande devant la presse alors qu'il se trouvait devant la salle de concert, où 90 personnes ont été assassinées il y a six ans. Vendredi à Bordeaux, le polémiste avait soutenu que "le pouvoir était au courant du danger et il a préféré que des Français meurent plutôt que d'empêcher des migrants de venir en France".