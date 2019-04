VIDÉO - Au G7, quand Salvini est interrogé sur sa rencontre avec Le Pen, c'est Castaner qui répond

Le G7 des ministres de l'Intérieur, qui s'est tenu jeudi et vendredi à Biarritz, a été marqué par le rapprochement des ministres français et italien Christophe Castaner et Matteo Salvini sur la question des ONG venant au secours de migrants en Méditerranée. Il a aussi été le théâtre d'une scène plus cocasse, mais à la teneur tout aussi politique. Lors du point presse organisé à l'issue du sommet interministériel, un journaliste a interrogé Matteo Salvini sur sa rencontre avec la dirigeante du Rassemblement national, Marine Le Pen, plus tôt dans la matinée.