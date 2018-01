VIDÉO - Autonomie, indépendance, amnistie... Talamoni et Simeoni invités de LCI avant la venue en Corse de Macron

Sur la question de l'amnistie des prisonniers politiques, Gilles Simeoni, avocat d'Yvan Colonna, condamné pour l'assassinat du préfet Erignac, demande un rapprochement dans des prisons plus proches des familles : "Nous posons la question de l'amnistie en des termes de principe. A partir du moment où un conflit est terminé partout dans le monde, il y a amnistie. Et vous savez que nous avons activement milité pour la fin de la violence clandestine et que cette période douloureuse de l'histoire de la Corse est désormais définitivement derrière nous. Ceci étant posé, nous savons bien que la question de l'amnistie dans l'affaire Erignac est un point infranchissable. La moindre des choses est d'appliquer la loi à Yvan Colonna comme à Pierre Alessandri et Alain Ferrandi -les trois personnes qui restent condamnées au titre de leur implication dans l'affaire Erignac. Je pense qu'il n'y a aucune raison juridique qui permettent d'exclure ces trois personnes du bénéfice d'un rapprochement. Je rappelle que la prison doit être la privation de libertés et rien d'autre. Ces personnes sont loin de leur familles, ce n'est pas normal".